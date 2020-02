O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) Dêda, recebeu na manhã desta quinta-feira (13) o presidente da Câmara de Vereadores de Brasileia, Rogério Pontes (sem partido) juntamente com os vereadores Mário Jorge (MDB) e Eduardo Menezes de Queiroz (PT).

A reunião aconteceu na sede do PROS, localizada na Capital Rio Branco, onde foi discutido a respeito dos assuntos de interesse do município de Brasileia e sobretudo o processo eleitoral deste ano.

O Presidente Dêda, afirmou que se sentiu honrado em receber as visitas ilustres dos vereadores de Brasileia e que é sempre bom manter o diálogo e a boa relação com os demais partidos, destacando que este é o momento por se tratar da aproximação do período eleitoral, no qual o PROS, assim como os demais partidos estão se organizando desde já.

“Para nós é motivo de muita alegria poder receber os vereadores do nosso querido município de Brasileia: Rogério, Mário Jorge e Edu Queiroz estado, na nossa sede do PROS, nós da diretoria do partido ficamos honrados e estamos sempre dispostos a dialogar com as demais sigla, trocar ideias e deixar a política mais bacana, esperamos receber novamente a visita desses parlamentares aqui no diretório do nosso partido”, finalizou Dêda.