Compreendendo a importância de conscientizar as pessoas sobre o combate à dengue, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul lançou o selo Quintal Limpo. O projeto vai apresentar uma triagem de locais onde foram encontrados focos do mosquito e vai certificar as residências que estão livres da doença.

“Além da inspeção, também colocaremos um adesivo na casa dos moradores constando as suas avaliações por ciclos. De modo que além das informações que levamos, também apresentaremos os locais em que encontramos larvas do mosquito”, explica o supervisor de Combate à Dengue do Município, Freitas Monteiro.

Caso a residência esteja fora da zona de perigo, o morador receberá o selo verde. Mas, caso ela apresente condições de proliferação do mosquito, o selo entregue ao proprietário é de alerta, na cor amarela. Já o vermelho será colocado nas residências em que hajam a predominância de larvas.

A triagem dos focos do mosquito da dengue também auxiliarão as ações de saúde e saneamento do Município.