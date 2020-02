O prefeito Antônio Barbosa, Zum, de Assis Brasil participou da reunião que aconteceu na tarde desta quinta-feira (13) na sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) que contou com a ilustríssima presença do General Ubiratan Poty, diretor do Programa Calha Norte.

Zum, de Assis Brasil, falou da importância de ter na gerência nacional do Calha Norte, uma pessoa preparada como o General Poty e destacou que os dois se conhecem há um longo tempo.

Na época em que era tenente, comandando o segundo pelotão especial de fronteira de Assis Brasil, Poty residiu no município, lá chegaram a jogar bola juntos disputando os campeonatos municipais e hoje Zum sendo prefeito e o General Poty ser o gerente nacional do Calha Norte que é um o programa de fundamental importância para os municípios da região norte.

“Tenho a convicção de que o general Poty, com o conhecimento que ele tem da amazônia e do Acre, especificamente da tríplice Fronteira, ele vai estar trazendo muitas mudanças, muitas oportunidades que vão destravar muitas dificuldades, muitas burocracias que acontecem hoje para que a gente poça ter acesso aos recursos”, concluiu o gestor.

Veja o vídeo: