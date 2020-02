O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores acompanhado do secretário de Obras Raimundão vistoriou nesta quarta-feira, 12, o andamento dos serviços de recuperação da ponte localizada no Ramal da baixa verde.

Nas proximidades de onde foi construída a nova ponte, a prefeitura disponibilizou uma estrutura provisória para que os moradores do ramal não ficassem sem a passagem de um lado do garapé para o outro, até que a ponte fosse entregue.

Logo após no mesmo ramal, existe uma ladeira que mesmo piçarrada vem dando trabalho aos moradores daquela região.

Pensando nisso, a prefeitura iniciou um trabalho de redução da ladeira mesmo no período chuvoso para proporcionar melhores condições de trafegabilidade aos moradores.

“Um dos compromissos firmados em nossa gestão é recuperar e proporcionar melhores condições de trafegabilidade aos moradores da zona rural de Epitaciolândia”, afirmou Tião Flores.

Além dos serviços de recuperação da ponte e diminuição da ladeira o prefeito visitou o andamento do trabalho da construção do muro da UBS João Alves da Silva no Bairro Liberdade que em breve será entregue.