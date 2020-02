O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, esteve participando da Assembleia realizada nesta quinta-feira (13) na sede da Associação dos Municípios do Acre.

A assembleia contou com a participação ilustre do General Ubiratan Poty (diretor do Programa Calha Norte), e outras autoridades como: Senador Petecão (PSD), Governador Gladson Cameli (PP), além dos prefeitos dos municípios do estado.

Na oportunidade foi tratado sobre assuntos de interesses de todos ali presentes como: temas do TCU, orçamentos deste anos, as modalidades e mudanças que ocorreram na destinação das emendas e como proceder com esta nova legislação sem precisar passar pelo Ministério, e outros.

O Prefeito Ilderlei destacou que esta assembleia foi um momento de explicação para os gestores do município, inclusive saber mais sobre o recursos onerosos do final do ano de 2019, e afirmou que é sempre importante esses debates pois eles conseguirão alinhar os projetos anteriores como o stafe dos municípios e os projetos futuros deste ano.

Veja o vídeo: