A prefeita de Rio Branco e presidente da AMAC, Socorro Neri (PSB) presidiu na tarde desta quinta-feira (13) a reunião que aconteceu na sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), onde contou com a participação de várias autoridades dentre elas membros do Tribunal de Contas da União (TCU) e o General Ubiratan Poty (diretor do Programa Calha Norte).

Em entrevista a reportagens do site 3 de Julho Notícias, a presidente da associação destacou que foi discutido temas importantes para os municípios do estado do Acre, trazendo pessoas que entendem do assunto, instituições, colocando essas questões a mesa e tirando dúvidas dos prefeitos.

Não podendo deixar de citar, Socorro falou a respeito da articulação de trazer o General Poty para ouvir dos executivos dos municípios, a fragilidade de cada um com o programa Calha Norte, e disposto a ouvir o que os prefeitos tem a esclarecer, o general aceitou o convite da Presidente Socorro Neri para participar da reunião.

Socorro ressaltou ainda que o que a AMAC quer é contribuir para que os municípios sigam fazendo boas gestões, transparentes, efetivas, da forma correta como determina a legislação.

A presidente enfatizou ainda que a AMAC aproveita esses momentos de reuniões ordinárias para fazer também esse compartilhamento de informações, esse alinhamentos com os prefeitos, essa discussão com representantes dessas instituições que têm uma interface importante com os municípios.

Veja o vídeo: