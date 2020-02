O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou um edital para contratação de um professor substituto na área de pesca. A vaga é para o campus Avançado Baixada do Sul, no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco.

As inscrições iniciam na segunda-feira (17), seguem até a sexta (21) e devem ser feitas presencialmente com entrega de um envelope com formulário de inscrição preenchido, que está disponível no edital; documentados de identificação originais e cópias; diploma no curso de graduação; currículo; documentação que comprove as titulações e comprovantes de experiência.

A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais. O selecionado para a vaga vai receber mais de R$ 5 mil de salário, além de auxílios alimentação, pré-escolar e transporte.

O contrato é válido por 12 meses podendo ser prolongado por mais um ano. O Ifac deve divulgar o nome candidato (a) selecionado no dia 6 de março. Do G1 Acre