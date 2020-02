O Governador do Estado do Acre Gladson Cameli (PP) participou em posição de convidado do encontro entre os prefeitos dos municípios do Estado.

Na oportunidade, em virtude da Presença do General Ubiratan Poty (diretor do Programa Calha Norte) na reunião, Gladson externou a situação da segurança pública do Acre, isso porque o estado tem cerca de mil km de fronteiras com a Bolívia e o Peru, o que tem facilitado o elevado índice da criminalidade.

De acordo com Gladson, outros pedidos foram feitos, como por exemplo as estradas estaduais que o governo pretende restaurar e que inclusive a verba para uma parte já está disponível, mas não é o suficiente.

Veja o vídeo: