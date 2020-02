Assessoria – O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) acompanhou nesta quinta-feira (13), em Brasília, a agenda do presidente da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), Tom Sérgio. O parlamentar e o presidente da Funtac estiveram no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); no Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) e no Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

No Ministério da Ciência e Tecnologia, Jesus Sérgio e Tom Sérgio foram recebidos pelo chefe de gabinete da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, Thales Marçal, para falar sobre recursos que visam investir no Centro Vocacional Tecnológico do Bambu (CVT Bambu). Além disso, durante a reunião também foi tratado sobre programas e parcerias na execução de projetos para atrair investimentos em startups e incubadoras de empresas ligadas ao Estado do Acre.

Já no CNPQ, o coordenador de Parcerias Estaduais do órgão federal, Gilberto Ferreira, recebeu o parlamentar e o presidente da Funtac, onde conversaram sobre a liberação de recursos para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (FAPAC). Na ocasião, Tom Sérgio, apresentou ao coordenador do CNPq projetos de incentivo à ciência que podem ser realizados em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, principalmente para a iniciação cientifica dos alunos do Ensino Médio.

Já no Inmetro, Jesus Sérgio e Tom Sérgio se reuniram com Leonardo Paiva, chefe de gabinete da Presidência do instituto. Durante o encontro, o presidente da Funtac, que também é responsável pelo Ipem (Instituto de Pesos Medidas), solicitou a destinação de recursos para melhorar a atuação do órgão no Acre.

“Investir em educação e pesquisa é fundamental para o crescimento do nosso Estado, por isso, estou sempre buscando aqui em Brasília recursos para desenvolver o setor educacional. E junto com o presidente da Funtac participamos de reuniões importantes com a finalidade de levar benfeitorias para a população acreana”, destacou o deputado Jesus Sérgio.