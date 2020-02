Na manhã desta quinta-feira (13) a deputada estadual Maria Antônia (PROS) e o ex-prefeito Dêda tiveram a honra de receber a comissão organizadora do Carnaval Legal Brasileia só Folia que busca apoio para a realização da festa no município.

A parlamentar e seu esposo se comprometeram a dar suas parcelas de contribuição para ajudar na realização do Carnaval que é considerado uma tradição no município, a comissão estava representado pelo jornalista Almir Andrade e pelo ex-secretário municipal de Cultura de Brasiléia, Raimundo Lacerda.

Com o intuito de ajudar ainda mais, a Deputada Maria Antônia levou a comissão ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Deputado Nicolau Junior (PP), o qual os recebeu muito bem e prometeu ajudar na realização desta grande festa que já é sinônimo de sucesso na região do Alto Acre.

O casal afirma ter ficado honrado em poder contribuir com o evento que inicia no próximo dia 22 e que promete aquecer a economia local e proporcionar momentos de laser para os munícipes.

“Pra nós é motivo de muita alegria poder ajudar na realização do carnal de Brasileia que é considerado um dos melhores do nosso estado, e contribuindo com este evento nós estaremos contribuindo com a cultura principalmente para os nosso jovens, sem dúvidas, uma festa dessa é motivo de muita alegria para muitos”, destacou a deputada Maria Antônia.