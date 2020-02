TJAC – Em funcionamento desde outubro de 2019, a Casa de Justiça e Cidadania, no Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira, na Cidade do Povo, realiza atendimentos e aproxima o Poder Judiciário do Acre da população.

Entre os serviços ofertados de segunda à sexta-feira, das 8h às 15h, estão: conciliação e mediação, visando a solução de conflitos mediante a construção de acordo; ouvidoria; informações sobre Programas de Proteção à Criança e ao Adolescente; orientação jurídica voluntária; e esclarecimentos de utilidade pública.

Além disso, a equipe que atua no local, realizou mobilizações com toda a comunidade do Bairro anunciado os serviços, assim como, promovendo rodas de conversas, dinâmicas de grupo tratando sobre organização social, identificação de demandas e resolução de conflitos por meio da mediação e pacificação.

“Aqui é um pedaço do Tribunal de Justiça que vem dar acesso para a população, que necessita do suporte das instituições públicas”, comentou a diretora da Casa de Justiça e Cidadania, Rachel Coelho Perreira.

O psicólogo Francisco Bellieny, que também está engajado no serviço prestado na Casa de Justiça e Cidadania, ressaltou a importância da Justiça entrar nesse espaço e desenvolver esse trabalho a partir das necessidades apresentadas pelos moradores, “O Tribunal está conseguindo mostrar que veio aqui para atender, orientar e auxiliar a população”.