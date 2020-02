Mais de 86 mil famílias do Acre devem receber o benefício do Programa Bolsa Família, que começou a fazer os pagamento na quarta-feira (12). Ao todo, o governo federal vai pagar mais de R$ 23 milhões para as famílias acreanas.

O cronograma do repasse ocorre de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

O Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais; e na pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais.

“O pagamento é sempre conforme o número do NIS de cada beneficiário. Pagam intercalando dessa forma. Cada família recebe de acordo com a renda per capita, é feita uma análise familiar e cada família recebe um valor diferente”, explicou a coordenadora do programa no Acre, Lidiane Alves.

O calendário 2020 de pagamentos do Bolsa Família começou no dia 20 de janeiro para beneficiários que possuem o cartão com o Número de Identificação Social (NIS) com o final 1.

Em fevereiro, o beneficiário com o final 1 do NIS retirou o benefício na quarta. Nesta quinta (13), recebem quem tem o final 2. O cronograma segue assim por diante.