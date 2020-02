Uma das pinturas mais majestosas do município de Brasileia feita pelo renomado artista grafiteiro, Vando Cunha, de Santa Catarina que estava a passeio na cidade e a pedido do Poder Público Municipal, elaborou com o intuito de resplandecer a chegada da cidade, este mural que foi dizimado pelo governo de Gladson Cameli.

É notório que quanto a cultura no estado, o governo tem banalizado, mas isso não significa que tenha que acabar com as obras de arte já existentes como está acontecendo com o muro da Escola Estadual de Ensino Fundamental Getúlio Vargas, que é uma tela perfeita para acomodar uma bela pintura.

Mas graças a ignorância de muitos, nesta quarta-feira (12) esse mural que reflete a imagem de aves, flores, e seres extraordinários, foi simplesmente apagado sem qualquer motivo, afinal os moradores da cidade admiravam aquele mural que fica ao lado a rádio Aldeia FM 90.3 região central do município.

O ex-vereador, servidor da área de comunicação e apoiador da valorização da cultura, Raimundo Lacerda, gravou um vídeo do momento em que a arte estava sendo apagada literalmente, o ato de apagar as imagens ali expostas o ex-parlamentar classificou como de cúmulo da ignorância e lamentou que algo tão bonito estivesse sendo desfeito.

A redação do site 3 de Julho Notícias entrou em contato com o Chefe do Departamento da Secretaria de Educação do Estado, José Rêgo, através do cel. (68) 99978-58XX que nos informou: “Só tive conhecimento dessa situação através de vocês, mas lamento pois é algo que poderia ter sido pensado e discutido, mas infelizmente não temos como refazer esse processo pois já cobriram quase toda, eu acho que essas coisas é falta de habilidade, a escola tem a autonomia, porque pra pintar e fazer essas gravuras teria que ter autorização da escola e pra pintar o muro e cobrir as imagens deve ter sido solicitado pela escola, mas é uma coisa para se lamentar”, disse José Rêgo.

Tentamos entrar em contato com o núcleo de educação de Brasileia, apesar das diversas tentativas de contato pelo tel. 3546-4356, mas não obtivemos sucesso.

Veja o Vídeo: