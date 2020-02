Assessoria Semed – A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Educação de Epitaciolândia realizou nesta terça,11 de Fevereiro o ll Percurso Formativo do Currículo de Referência Único do Acre.

O ato de abertura aconteceu na sede do Sinteac e reuniu Gestores, Coordenadores, Professores, Mediadores e Assistentes Educacionais das Escolas municipais.

O Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino falou “que o objetivo da Formação é que os educadores se apropriem dos textos introdutórios dos componentes curriculares, que se dividem em quatro tópicos: Reflexão sobre componente, Conceito chave e abordagem metodológica, Partes diversificada e especificidades do Estado do Acre e as Orientações de aplicabilidade do componente”.

O Secretário enfatizou ainda “a importância do professor no processo ensino aprendizagem, pois os mesmos irão levar esses documentos para as salas de aula, onde o foco sempre é que o aluno adquira as habilidades necessárias”.

O Percurso Formativo é um material de referência que sugere uma sequência de pautas para organizar e desenvolver a formação de professores na implementação da BNCC.