O líder da oposição na Aleac, deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), falou a respeito da redução do ICMS dos combustíveis anunciada pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) e o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido).

Para o parlamentar, o governo cria expectativas na sociedade com algo que não se pode cumprir.

“Ninguém vai renunciar receita. Potoca. Vamos parar com a fake, com a potoca do cotidiano, de se anunciar coisas que não tem condições de cumprir. Você coloca expectativas nas pessoas. Quem não tem condições de anunciar receita não pode sair com potoca”, disse o parlamentar ao lembra que durante o encontro de governadores com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em Brasília, nenhum governador, principalmente Gladson Cameli (Progressistas) do Acre e Marcos Rocha (PSL), de Rondônia, tocou no assunto. Noticias da Hora