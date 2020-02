O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB) , vice-presidente da ALEAC, usou a tribuna a tribuna do parlamento para parabenizar a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri , sua colega de partido, pela convocação de mais 676 docentes para atuarem na educação básica da rede pública municipal.

“Quero parabenizar a prefeita Socorro Neri pela convocação de mais de 676 professores, que passarão a integrar o quadro efetivos de funcionários da capital. Porque a educação é o pilar de uma sociedade, sendo a educação básica fundamental para este crescimento. Além de representar geração de emprego e rendas para as famílias de Rio Branco”.

O parlamentar relatou ainda na tribuna da Casa, a reunião que teve com o secretário municipal de educação de Rio Branco, Moisés Diniz, na qual receberam a comissão que representa os professores do cadastro de reserva do certame realizado em 2016, pela pasta que Diniz comanda para docentes das creches da capital.

Na conversa com os membros do concurso que tinha validade de dois anos e foi prorrogado por mais dois, o secretário garantiu aos docentes que até o final de março eles serão convocados.