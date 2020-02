Durante o serviço operacional da noite desta terça-feira, 11 de fevereiro, uma guarnição da Companhia Choque, pertencente ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE), realizou a prisão de um casal, com moto roubada e drogas.

Segundo informações dos militares, eles foram acionados via CIOSP para prestar um apoio a uma ocorrência de roubo a uma motocicleta. A equipe policial, ao chegar ao local e conversar com a vítima, conseguiu verificar que o veículo roubado possuía rastreador.

Diante das informações apresentadas pelo rastreador veicular, a guarnição conseguiu chegar ao endereço dos autores do cometimento do delito. Na residência, além do veículo roubado, foram localizadas 10 trouxinhas de maconha, balança de precisão e produtos utilizados no embalo da droga.

O casal, que se encontrava no interior do imóvel, recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.