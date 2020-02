Em sessão na Assembleia Legislativa do Acre realizada nesta quarta-feira (12), o deputado estadual Fagner Calegário (PL), anunciou que sua assessoria já começou os contatos com o ministro da justiça e segurança pública Sergio Moro para tratar de assuntos da segurança no Estado do Acre.

Ontem (11) o deputado anunciou que havia protocolado um pedido que criaria a Frente Parlamentar da Segurança Pública, onde recolheu assinaturas de pelo menos outros dez deputados solicitando à Mesa Diretora que fosse criada uma frente para discutir políticas públicas e estratégias de combate ao crime no estado do Acre.

Sobre o contato com Sergio Moro, Calegário disse: “a boa notícia é que a nossa assessoria já está fazendo contato com o ministro Sergio Moro e existe uma disponibilidade para que agora no início do próximo mês essa frente parlamentar possa se reunir com o ministro para que a gente possa discutir o não fechamento do posto da Polícia Federal no município de Santa Rosa, o aumento da Polícia Federal nosso estado e que a gente possa tratar também do aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal no Acre e assim que a gente possa, além deles, trazer o aparato das forças armadas para que a gente possa estar protegendo nossas fronteiras.”

Calegário disse que não dá mais para que o estado continue sendo corredor para entrada de drogas e armas no país e pediu atenção para o município de Santa Rosa do Purus que vem sofrendo ameaças de invasão por parte de instituições criminosas e conta com um efetivo de apenas seis policiais militares.