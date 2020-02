No período de seca, é época em que costuma faltar capim para o gado, a silagem é uma alternativa de alimento para rebanhos bovinos, diferentes tipos de forrageiras podem ser usadas para se fazer a silagem.

A prefeitura de Brasileia vem dando suporte neste trabalho experimental em algumas propriedades na produção de silagem e a expectativas e que em uma hectare de milho plantada produzam de 40 a 50 mil quilos de silagem.

Raisandro Borges gerente de mecanização da Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Brasiléia falou da importância de trabalhar essas novas tecnologias.

“Estamos auxiliado a produção de silagem com a produção de milho em 6 hectares já estamos na fase de colheita e produção da silagem, estamos dando todo suporte com nossos maquinários agrícola, e vamos ter uma boa produção e a prefeitura vai trabalhar para que outros produtores tenha interesse além de aumentar a produção vai recuperar áreas degradada”, finalizou

O produtor rural Jeferson Ribeiro morador da BR 317 km 60 no município de Brasileia, decidiu investir na produção de silagem para alimentação de bovinos, o mesmo procurou aporte técnico da prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Agricultura que auxiliou no plantio do milho, colheita e na produção de silagem.

“Quando temos uma terra bem preparada a produção de milho e boa, o que significa que teremos uma quantidade boa de produção de silagem, o custo da produção e baixo. Com isso os animais vão ter uma boa alimentação balanceada e de qualidade principalmente no período da seca, quem trabalha com produção de leite fazendo o manejo correto vai ter uma produção de leite bem maior, e uma tecnologia que vem sendo trabalhando a muito tempo no Brasil e nos produtores da região norte temos que nos apropriar dessa tecnologia para desenvolver nosso rebanho e ter um lucro maior em nossas propriedades, demos unir os pequenos e médios produtor e começar a trabalhar, vamos aumentar nosso regimento na propriedade e diminuir o ciclo de redução vale a pena fazer o investimento não precisamos fazer uma plantação grande 2 3 hectares vais ser suficiente ”, finalizou Jeferson Ribeiro produtor de milho e criador de bovino.