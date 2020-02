O sonho da integração entre o Acre e o Peru, a partir das regiões do Vale do Juruá e Ucayali, está prestes a se consolidar. Nesta terça-feira, 11, o prefeito Ilderlei Cordeiro foi recebido pelo prefeito de Pucallpa, Leônidas Pérez Collazos, com quem tratou sobre a parceria comercial entre os dois países.

Cumprindo agenda em Ucayali, onde participa do encontro de empresários, Ilderlei foi homenageado pelo Governo Peruano com o título de cidadão, honraria concedida por sua atuação em prol da economia dos dois países.

“Já estamos no segundo dia de encontro, onde estamos tratando da importância de consolidarmos esse voo direto entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, que vai gerar dinheiro tanto no setor hoteleiro, de turismo, quanto no comércio para as duas regiões”, frisou o prefeito.

Em sua visita ao prefeito de Pucallpa, Cordeiro compartilhou os ativos de Cruzeiro do Sul, os quais o governo peruano tem interesse em reproduzir. “Eles querem replicar a nossa tecnologia de polímero de asfalto, bem como a nossa experiência com o tratamento de resíduos sólidos”, explica Ilderlei.

A comitiva acreana liderada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro e vice-governador Wherles Rocha chegou ao estado de Ucayali nesta segunda-feira, 10, onde participam de um encontro de empresários.

Além do prefeito de Cruzeiro do Sul e dos vereadores Franciney Freitas e João Keleu, também compõem a comitiva os gestores de Mâncio Lima, Isaac Lima, de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko, e de Porto Walter, Zezinho Barbary, bem como empresários do Vale do Juruá e demais localidades do Acre.