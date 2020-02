A Polícia Militar, por meio do 8° Batalhão da PM, CPO II em operação conjunta com a Polícia Civil apreendeu uma arma de fogo cal. 30 e 54 munições em Santa Rosa do Purus.

Na ocasião, os militares e civis realizaram o cumprimento de uma busca domiciliar, no bairro Bom Sucesso, na residência de um suspeito e apreenderam os ilícitos.

O armamento apreendido e a munições foram encaminhadas a delegacia de polícia civil do município, para que fossem tomadas as providências cabíveis e estão a disposição da justiça.

O número de apreensão de arma de fogo no município de Santa Rosa do Purus é elevado, mas a polícia militar que atua na região tem logrado êxito em suas ações.