Uma guarnição do 8º Batalhão apreendeu durante uma ocorrência dois jovens, um adolescente, três escopetas com cinco cartuchos e um celular, no município de Santa Rosa do Purus.

Durante a diligência policial, os militares conseguiram retirar de circulação três armas de calibres diferenciados, evitando assim, cometimentos de delitos na cidade. As três pessoas envolvidas na ocorrência foram encaminhadas à Delegacia de Santa Rosa do Purus.