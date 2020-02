O descaso com a saúde pública do Acre não chega ao fim, a crise é tão grande com a omissão do governo de Gladson Cameli que afetou até a alimentação dos servidores do Hospital do Jordão que tiram plantão muitos deles de 32 horas na unidade hospitalar e que por esse motivo tem assegurado por lei a refeição, mas na prática não é isso que vem acontecendo.

De acordo com informações dos próprios servidores, o hospital está sem fornecedor de alimentos desde dezembro de 2019, quando o contrato entre a empresa e o Estado venceu, e desde então, os funcionários que precisam se alimentar tem que tirar do próprio bolso, conforme denúncia feito pelos profissionais no qual a reportagem do site 3 de Julho Notícias teve acesso exclusivo.

Através de um áudio divulgado em um grupo de WhatsApp, pelo diretor administrativo do hospital, ele já teria procurado a direção da Sesacre responsável pelo setor de compra para resolver o problema mais nada foi feito.

Diante disto, se depender do governo do estado por meio da SESACRE, os servidores passam necessidades e a gestão do governador fica assistindo inerte a situação.jtui