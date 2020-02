Uma ação conjunta das guarnições da tropa de Choque e ROTAM, pertencentes ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE), desarticulou um ponto de venda de drogas na parte alta de Rio Branco.

Segundo os militares, uma denúncia anônima levou as guarnições a uma residência no bairro Novo Eldorado. No local, dois homens foram abordados e com eles foram encontrados 224 reais. Questionados sobre a venda de drogas no local, a dupla informou que a residência à frente seria utilizada para o embalo da substância.

Diante de tal informação, a guarnição contou com o apoio do cão farejador da unidade operacional. No local, onde se encontrava uma mulher, foram localizados dois pacotes de oxidado de cocaína, além de material utilizada para o preparo e secagem da droga.

Os três envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.