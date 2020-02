Um áudio polêmico está circulando nos grupos de whatsapp a respeito das supostas amantes do deputado José Bestene e outros servidores nomeados no governo de Gladson Cameli que não trabalham.

O áudio foi gravado por um internauta até o momento não identificado, onde o mesmo afirmando que só queria uma coisa do governo, que ele tirasse as amantes os meninos que não trabalha, as famílias dos secretários que não trabalham, mulher de deputado que não trabalha e colocasse pessoas que realmente colocasse a mão na massa e fosse fazer o estado andar.

A declaração do internauta gerou polêmica e discussões nas redes sociais principalmente pelo fato de envolver figuras políticas como o deputado Bestene e suas supostas amantes (como disse o autor do áudio).

O internauta vai mais além quando afirma: “Eu só estou criticando aqui porque os gestores colocaram nas secretaria…, Bestene tem um monte de amante na Secretaria de saúde sem fazer nada, elas só andam assoprando as unhas, faz o cabelo, andam bem arrumadas, quando dá meio dias encosta o carro leva para o motel, depois volta e fazem de conta que nada está acontecendo”, disse o internauta.

O indivíduo questiona querendo saber como a saúde vai para frente se o setor não tem pessoas capacitadas para colocar a saúde para andar: “como é que nós vamos colocar alguma coisa para funcionar se o que está funcionando é o negócio de amiguinho nas secretarias?”, concluiu o cidadão.

Ouça o áudio: