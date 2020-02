A comitiva acreana liderada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro e vice-governador Wherles Rocha chegou ao estado de Ucayali nesta segunda-feira, 10, onde participam de um encontro de empresários.

Além do prefeito de Cruzeiro do Sul e dos vereadores Franciney Freitas e João Keleu, também compõem a comitiva os gestores de Mâncio Lima, Isaac Lima, de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko, e de Porto Walter, Zezinho Barbary, bem como empresários do Vale do Juruá e demais localidades do Acre.

“Estamos dando início a realização de sonho antigo de todo o empresariado. O governo está fazendo a sua parte que é de aproximar e quebrar barreiras. O ministro de Meio Ambiente nos garantiu que o processo de licenciamento da obra de ligação da estrada, entre o Vale do Juruá e Pucallpa, vai ter celeridade. Estamos trabalhando de uma forma diferente de outros governos que não priorizaram o setor empresarial”, endossou o vice-governador.

Segundo o presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Luiz Cunha, a viagem vai ampliar a integração entre as duas regiões, ao mesmo tempo que aumenta as relações comerciais para os dois países.

O evento vai reunir autoridades políticas e empresários do Brasil e Peru. Na oportunidade, Ilderlei vai traçar estratégias de consolidação da parceria comercial entre os dois países, a partir da Região do Vale do Juruá.

“A união de todos faz com que tudo isso se torne realidade. Não tenho dúvidas de que essa união, que envolve prefeitura, Estado, governo federal e empresários, vai resultar em muitos benefícios para o Acre, o Brasil e o Vale do Juruá”, salientou o prefeito Ilderlei Cordeiro.