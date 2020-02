Crime deve ser investigado pela Polícia Civil de Cruzeiro do Sul — Foto: Adelcimar Carvalho

José Nascimento Amaral, de 44 anos, foi morto a pauladas na cabeça, neste domingo (9), na Vila Lagoinha, na BR-364, zona rural do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Segundo a polícia, essa foi a primeira vítima de homicídio da cidade este ano.