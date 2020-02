Tjac – A Vara Única da Comarca de Rodrigues Alves tornou pública a abertura do cadastramento de instituições aptas ao recebimento de benefícios do fundo das penas pecuniárias. Os interessados devem estar atentos, porque o prazo se inicia dia 2 de março e se estende até o dia 20 deste.

O apoio financeiro é destinado a projetos sociais desenvolvido no município, não sendo aceito, inclusive, a inscrição de entidades localizadas em outras cidades. Para participar é necessário apresentar formulário preenchido e roteiro de projeto técnico, conforme disponibilizado no edital, publicado na edição n° n° 6.531 do Diário da Justiça Eletrônico (fls. 167-169).

As inscrições serão realizadas no Fórum Waldenor Jardim Alves Pereira, situado na Avenida Presidente Vargas n° 402, Bairro Centro.

Editais em andamento

Há editais em andamento referentes a outros dois municípios: Epitaciolândia e Capixaba. Em ambos, o período de inscrição está vigente, encerrando no dia 18 de fevereiro em Epitaciolândia e no dia 20 de fevereiro, no último.

De acordo com o certame, em Epitaciolândia o cadastro está sendo efetuado na Vara Criminal da Comarca, situada na BR 317, Km 01, bairro Aeroporto. Contudo, vale ressaltar que será admitido o cadastro de entidades localizadas em outros municípios.

Em Capixaba, os interessados devem ter como destino o Fórum Juiz de Direito Álvaro de Brito Vianna, localizado na Rua Francisco Cordeiro de Andrade, s/nº, bairro Conquista. O telefone de contato é (68) 3234-1015.