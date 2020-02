Neila Rosas, técnica do Atlético-AC Feminino — Foto: Reprodução/TV Centro América

O Ranking Nacional de Clubes 2020 do futebol feminino foi divulgado na última semana pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e por mais uma temporada, a segunda consecutiva, o Atlético-AC aparece subindo na classificação. Do 37º lugar obtido em 2019, o Galo Carijó aparece em 30º em 2020, sendo o melhor clube do estado na relação e o terceiro da Região Norte.

De acordo com a técnica do Galo Carijó, Neila Rosas, a classificação atualizada no RNC foi recebida com alegria e surpresa no clube.

– Nós recebemos essa notícia com grande alegria. É como se fosse um prêmio porque, como todos sabem, é muito difícil fazer futebol feminino aqui no Acre. Não temos apoio nenhum e subir no ranking com todas as dificuldades e com o péssimo resultado no Brasileiro do ano passado foi uma surpresa pra gente – destaca.

Neila destaca que apesar da evolução seguida no ranking, fazer futebol feminino no Acre é uma realidade muito difícil a cada temporada. O Atlético-AC atualmente está em pré-temporada visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A2, mas enfrenta adversidades diariamente.

– Essa subida no ranking financeiramente não ajudou em nada, continuamos com as dificuldades de apoio. Começamos os treinos para o Brasileiro e as dificuldades são as mesmas, não tem campo para treinar porque no caso temos que treinar a noite por conta que a maioria (das atletas) trabalha o dia todo. E os campos disponíveis a noite são pagos e nem sempre eu tenho dinheiro pra pagar.

No entanto, mesmo diante de todos os percalços, a treinadora confia que nesta temporada o Atlético-AC pode ter um desempenho melhor no cenário nacional. O time tem dominado o futebol acreano nas últimas três temporadas, mas em competições nacionais não consegue resultado expressivos. Na participação na Série A2 em 2019, por exemplo, ficou na última colocação. – Com toda essas dificuldades a nossa preparação esse ano tá sendo bem melhor do que no ano passado. Eu tô tendo ajuda do Alceivo, Dorielson que fazem parte do Atlético masculino e tão ajudando muito. E também temos uma ajuda do Mazzuia, que é analista de desempenho. Esperamos fazer diferente esse ano – conclui. O Atlético-AC está no grupo 2 do Campeonato Brasileiro Série A2, ao lado de 3B Sport-AM, Fortaleza-CE, Vitória-PE, São Valério-TO e Real Ariquemos-RO. Por Globo Esporte Atlético-AC está se preparando para a disputa do Brasileiro Série A2 — Foto: Neila Rosas