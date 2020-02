Uma comitiva composta pelo vice-governador Wherles Rocha e empresários acreanos chegou a Cruzeiro do Sul neste sábado, 8, e foi recepcionada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro. O gestor e o grupo participarão de um encontro empresarial no estado de Ucayali, no Peru.

O evento vai reunir autoridades políticas e empresários do Brasil e Peru. Na oportunidade, Ilderlei vai traçar estratégias de consolidação da parceria comercial entre os dois países, a partir da Região do Vale do Juruá.

“Nós temos um mercado consumidor de mais de oito milhões de pessoas, do outro lado da fronteira. A cidade de Pucallpa está a 200 quilômetros de Cruzeiro do Sul, com muitas possibilidades de negócios, com geração de emprego e renda para os dois lados e, hoje, o governo dá início a essa aproximação comercial que vai trazer muitos benefícios para o Acre”, endossou o vice-governador.

Para o presidente da Associação Comercial do Vale do Juruá, Luiz Cunha, o encontro é de extrema relevância. “Não faz sentido que esses dois grandes mercados não façam comércio e não estejam integrados. Portanto, essa caravana é muito importante pois dará início a essa integração”, destacou.

A comitiva acreana segue neste domingo, 9, para Ucayali, onde participam do congresso. O grupo segue em um vôo fretado que, em breve, será vai compor a oferta de voos domésticos com saída do aeroporto de Cruzeiro.

“A união de todos faz com que tudo isso se torne realidade. Parabéns ao vice-governador e ao Estado por impulsionar essa aproximação comercial, que beneficia não apenas o Juruá e o Acre, mas também o Brasil. Não tenho dúvidas de que essa união que envolve prefeitura, Estado, governo federal e empresários vai resultar em muitos benefícios”, salientou o prefeito Ilderlei Cordeiro.