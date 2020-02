Uma operação conjunta dos policiais militares do batalhão de Feijó e de Tarauacá, mais a Polícia Civil ( Feijó) resultou na prisão dos assassinos de Manoel Custódio de Oliveira, 60 anos. Ele foi morto na colônia Bom Fim, no seringal Araçá, no baixo rio Envira .

Para cumprir o mandado de prisão, a polícia desceu de voadeira da cidade de Feijó, e chegando na localidade recebeu informação de que os criminosos estavam em uma colônia há duas horas da margem do rio.

Os policiais seguiram por uma trilha durante a noite, chegando no esconderijo dos criminosos por volta da meia noite, a partir daí, foi cercado a casa e efetuado as prisões dos meliantes. Por Leandro Matthaus – Portal Tarauacá