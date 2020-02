Durante patrulhamento no bairro Altamira, uma Guarnição do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Companhia Choque, apreendeu, neste domingo, 09 de fevereiro, uma variedade de entorpecentes no Bairro Altamira, em Rio Branco.

No momento que os militares tentaram a abordagem, um dos envolvidos fugiu correndo em direção a um matagal, efetuando disparos contra os policiais, que de imediato repeliram a injusta agressão também com disparos contra o indivíduo, o qual não pôde ser capturado.

Os demais envolvidos foram capturados, após a tentativa de fuga. No momento da abordagem um deles tentou se desfazer de um pote contendo 14 pedras, aparentando ser de oxidado.

Ao realizarem buscas no local, os policiais encontraram, em cima de um canteiro, aproximadamente 5 gramas de substância branca, aparentando ser pasta base de cocaína. O ilícito estava secando para posterior embalo.

Em continuidade nas buscas no interior da residência, dentro de um guarda roupas, foram encontrados 290 tabletes e um recipiente com aproximadamente 23 gramas de substância esverdeada, aparentando ser maconha, além de 41 gramas de oxidado, 2 trouxinhas de cocaína com aproximadamente 4 gramas cada, 2 pacotes de pasta base com aproximadamente 19 gramas cada, além de dinheiro em espécie.

A guarnição encaminhou os envolvidos juntamente com material apreendido à delegacia de flagrantes (Defla), para que fossem tomadas as providências cabíveis. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀