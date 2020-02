Assessoria – Coordenada pela prefeita Fernanda Hassem, a festa no Alto Acre contou com a presença do ex-senador Jorge Viana, do ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, do ex-deputado federal Leo de Brito, do deputado estadual Daniel Zen, do vereador de Rio Branco, Rodrigo Forneck, do presidente do PT/AC, Cesário Braga, do prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, dentre muitos outros companheiros e companheiras que contribuíram e contribuem para a formação do partido.

Forró e animação não faltaram. Durante a celebração, o PT homenageou 40 personalidades petistas que compõem a história do Acre e do partido, a exemplo do seringueiro Raimundo Barros, o Raimundão, primo de Chico Mendes.

“Foi no Alto Acre que tudo começou, onde Chico Mendes aprendeu a atuar no movimento sindical com Wilson Pinheiro, ambos assassinados. Essa região tem uma história bonita de mobilização dos trabalhadores da cidade, da área rural e dos povos da floresta. Foi uma festa linda, pois foi uma celebração com dança, abraços e emoção”, destacou Jorge Viana.

Em sua fala, Marcus Alexandre agradeceu a militância. “Eu não poderia deixar de vir e dizer aos companheiros do Alto Acre, muito obrigado pela campanha que fizemos em 2018, obrigado pela dedicação e por tudo que vivemos. Não me arrependo de nada, faria tudo novamente. Eu continuo na mesma casa, defendendo as mesmas causas. Estou aqui me apresentando para a luta ao meu partido e às pessoas que me acolheram”, endossou.

A prefeita Fernanda Hassem também falou de gratidão. “O meu coração só tem gratidão, pois quando olho para essa história de 40 anos, da qual faço parte há 25 anos, e me recordo de tantos companheiros e companheiras que lutaram e deram a sua parcela de contribuição. Estamos em uma confraria de amigos e vamos falar de conquistas, sonhos e perspectivas”, disse.

Tanto Fernanda quanto Marcus homenagearam Jorge Viana e agradeceram o petista pelo zelo com a boa política e ensinamentos. A celebração reuniu a velha guarda e a juventude do partido no Sesc de Brasileia. O encontro contou com a presença dos dirigentes municipais, parlamentares, gestores e militantes dos quatro município: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, além de lideranças estaduais e de Rio Branco.