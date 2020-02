Técnico Josy Braz tem 100% de aproveitamento com o Atlético-AC após duas rodadas do Campeonato Acreano — Foto: Manoel Façanha/Arquivo Pessoal

O Atlético-AC segue invicto no Campeonato Acreano e está muito perto da classificação para as semifinais do primeiro turno. Neste sábado (8), o Galo Carijó visitou o Plácido de Castro no estádio Ferreirão, na cidade de Plácido de Castro, a 95 km de Rio Branco, capital do Acre, e conquistou a segunda vitória no estadual ao fazer 2 a 0 no Tigre do Abunã com gols de Diego e Beto Granada.

O técnico celeste, Josy Braz, ressaltou a importância do resultado obtido por ser tratar de um desafio fora de casa diante de um rival que estreava na competição com a torcida a favor.

– Jogo fora de casa é complicado, ainda mais aqui dentro, que eles são acostumados a treinar todo dia no campo. Mas o nosso time se portou bem, criou duas e até mais chances. O importante é sair com os três pontos – afirmou em entrevista à Rádio EcoAcre FM. A vitória deixa o Atlético-AC isolado na liderança do grupo A com seis pontos, três a mais que o vice-líder, Rio Branco-AC. O time volta a jogar no dia 20 (quinta-feira), contra o Andirá, às 17h30 (do Acre), na Arena Acreana, na capital. Antes, o Galo Carijó volta as atenções para a Copa do Brasil. A equipe visita o Afogados na quinta-feira (13), no estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira, interior do Pernambuco, às 20h30 (do Acre). O time acreano joga pelo empate para se classificar à segunda fase. A delegação celeste embarca para Pernambuco na madrugada desta terça-feira (11). Por Globo Esporte