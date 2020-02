A Polícia de Trânsito também esteve no local onde isolou a área para a realização dos trabalhos da perícia. Foto: Ithamar Souza

Um acidente fatal foi registrado na tarde deste domingo, 9, onde a vítima foi um homem de 56 anos, identificado como Damião Antônio Marreira da Silva que foi a óbito no local.

O acidente aconteceu na Rodovia AC-40, bairro Vila Acre em Rio Branco, onde de acordo com relatos de populares que presenciaram a cena, Damião estava aparentemente sob efeito de bebida alcoólica conduzindo uma bicicleta quando tentou atravessar a rodovia sem olhar para os lados foi surpreendido por um veículo que lhe atingiu, lhe arremessando há alguns metros.

O veículo envolvido no acidente trata-se de um Gol, cor vermelha de placa MZW 5522, após o atropelamento, o condutor do veículo permaneceu no local, onde prestou socorro a vítima e em seguida foi a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para que fossem tomadas todas a medidas cabíveis.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado, mas ao chegar no local só puderam atestar o óbito. A Polícia de Trânsito também esteve no local onde isolou a área para a realização dos trabalhos da perícia, o IML recolheu o corpo do local para a realização dos devidos procedimentos.