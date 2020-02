Michel Messias Diniz foi condenado a mais de cinco anos de reclusão em regime semiaberto — Foto: Arquivo pessoal

O ex-chefe do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), Michel Messias Diniz foi condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, por facilitar a emissão de carteiras para reprovados.

A decisão, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Acre, na quinta-feira (6).

“Na verdade, houve uma sentença de primeiro grau e já apelamos. Estamos só aguardando definição de relator para apresentar as razões recursais. Então, não é uma coisa definitiva e a gente entende até que ela está equivocada, porque não tinha elementos suficientes. É crime tecnológico, foi usada a senha dele e então tinha que ter tido uma perícia. O juiz simplesmente entendeu que, como a senha era dele, ele que era responsável, mas daí a dizer que ele facilitou alguma coisa, não houve nenhum depoimento nesse sentido”, afirmou Rocha.

Entre os anos de 2008 e 2009, Diniz era comissionado e, conforme a denúncia, facilitou a inserção de dados falsos no sistema do Detran em processos de habilitação de motoristas que não tinham passado na prova prática. Segundo a Justiça, ele chegou a responder um processo administrativo, sendo exonerado.

Além dos anos de reclusão, o ex-gestor foi condenado ao pagamento de 100 dias multa. Na sentença, o juiz Cloves Augusto rejeitou a argumentação da defesa de Diniz de que outra pessoa teria usado seu usuário e senha para fazer a inserção de dados no sistema.

“Com efeito, o login e senha é a assinatura digital da pessoa, cabendo a ela a responsabilidade pelo uso. No caso em tela, a acusação demonstra que as alterações foram feitas no login e senha do ora réu. Caberia a ele, desta forma, apontar que tais alterações foram feitas por terceiras pessoas, a fim de minorar a robustez da prova contra si”, afirmou o juiz na decisão.

Ainda na sentença, o magistrado falou sobre as consequências do ato supostamente praticado pelo ex-chefe.

“De tal situação fez uso para praticar atos delituosos, inclusive de graves probabilidade em relação a permitir que pessoas não aprovadas para dirigir veículo em via pública pudessem ainda assim estar conduzindo, podendo se envolver em acidentes com danos materiais ou físicos”, concluiu.

O advogado de Diniz, Gilliard Nobre Rocha, afirmou que já entrou com recurso no TJ-AC e que considera a decisão “equivocada”. Por Iryá Rodrigues – G1 Acre