Ao todo, são 25 times estão inscritos nas três competições: seis no sub-9, 10 no sub-11 e 9 no sub-13. Há possibilidade do sub-13 ter 10 clubes, mas ainda não há confirmação da última equipe participante.

No sub-9, vão brigar pelo título: Escolinha ABC, Escolinha do Campo Grande, Escolinha Furacão, Escolinha Flamenguinho, Escolinha Fábrica de Craques e Escolinha do Meta.

No sub-11 os times estão divididos em dois grupos. O grupo A é formado por Escolinha Furacão A, Escolinha Fábrica de Craques, Escolinha Insigne, Escolinha Futuro Brilhante e Colégio AME. No grupo B estão Escolinha Furacão B, Amigos Solidários, Escolinha do Metal, Escolinha Flamenguinho e Escolinha do Campo Grande.

Na competição sub-13 os times também estão separados em dois grupos. O grupo A tem Escolinha do Metal A, Escolinha Furacão, Escolinha Fábrica de Craques, Amigos Solidários e Colégio AME. No grupo B ficam Escolinha do Metal B, Escolinha ABC, Escolinha Campo Grande e Bairros Unidos.