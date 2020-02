Foi apreendido dinheiro em moeda nacional e estrangeira. Boliviano foi liberado após ser ouvido pela polícia — Foto: Divulgação/Gefron

Um boliviano foi detido, na tarde de sábado (8), com mais de R$ 44 mil em dinheiro não declarado. A ação ocorreu durante a Operação Hórus do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron) e da Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) na BR-317, em Plácido de Castro.