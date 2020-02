O total de mortes por novo coronavírus subiu para 722 nesta sexta-feira (7), de acordo com a agência de notícias Reuters. No mais recente balanço, somente a Província de Hubei confirmou 81 mortes. Além disso, houve ainda outras cinco mortes em outras regiões do país.

Além das vítimas contabilizadas na China, há ainda uma morte confirmada nas Filipinas.

O total de pessoas infectadas já chega a aproximadamente 34,5 mil. Apenas na província de Hubei foram 2.841 novos casos de pessoas infectadas nesta sexta, sendo 1.985 na cidade de Wuhan, epicentro do surto.

Destaques do surto nesta sexta

Total de mortes vai a 722 na China continental (há ainda um caso nas Filipinas)

Mais de 34,5 mil casos confirmados na China

Brasil tem 8 casos suspeitos em MG (1), RJ (1), SP (3), SC (1) e RS (2)

Argentino em cruzeiro do Japão é o 1º caso confirmado do coronavírus em latino-americanos

Aviões brasileiros deixam Wuhan com 40 passageiros repatriados

Pangolim, mamífero em extinção, pode ser possível hospedeiro intermediário do coronavírus

Morte de médico chinês que alertou sobre coronavírus gerou revolta Taxa de mortalidade

De acordo com a China Central Television (CCTV), a taxa de mortalidade caiu para 2% no país desde quinta-feira (6). Na província de Hubei (exceto Wuhan), a taxa é agora de 1,3%. Na cidade de Wuhan, epicentro do surto, a taxa foi para 4,1%. Segundo a emissora estatal, o declínio na província e na cidade está relacionado à chegada de mais equipes médicas. Do G1 RJ