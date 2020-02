O senador Sérgio Petecão (PSD), participou na tarde deste sábado, 08, de uma importante reunião voltada para o fortalecimento do Partido Social Democrático (PSD) no Município de Xapuri.

Além do senador, a reunião contou com a presença de várias autoridades locais, como por exemplo, o vereador Gessi Capelão, que em breve deixará o Movimento Democrático Brasileiro e se filiará no PSD.

É sem dúvidas uma grande perda para o MDB, tendo em vista que Gessi irá para o PSD e levara consigo todo o seu grupo político, com chapa completa de pré-candidatos a vereadores pelo PSD 55 do Senador Sérgio Petecão.

Toda esta movimentação e articulação na sigla está voltada para às eleições deste ano, em função da imposição do MDB de lançar a pré-candidatura do advogado Venicius. “Partido Organizado e Forte, é Sinônimo de Vitórias”, destacou o Petecão.