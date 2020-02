Por meio da Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde as pessoas que sofrem com hipertensão e diabetes, recebem remédio de graça para tratar as doenças. Mensalmente são entregues os medicamentos nos postos de saúde do município, facilitando o acesso da maior idade.

Segundo a coordenadora de hipertensão e diabetes, Camila da Costa, quem é hipertenso e diabético tem que ir à Unidade Básica de Saúde próxima a sua referência e fazer o cadastro, dessa forma o usuário vai receber uma carteira com data de entrega e logo após o recebimento já tem também o dia do retorno.

Em cada posto de saúde tem o dia D, que é quando tem a intensificação da ação. Durante as atividades a maior idade costuma ter o acompanhamento da equipe do NASF, educador físico, nutricionista e farmacêutico.

“Nós identificamos que muitos pacientes estavam pegando os medicamentos, mas não estavam sendo monitorados. Então montamos esse projeto, agora todos os pacientes que são diagnosticados pelo médico e precisam ter a medicação, nós fazemos um cadastro e ele vai ter um acompanhamento,” destacou a secretária de saúde, Juliana Pereira.

Para Raimundo Souza, que recebe seus medicamentos de hipertensão na Unidade de Saúde do Aeroporto Velho, a entrega facilita o seu acesso porque muitas vezes ele não tem condições de se locomover para longe e também evita gastos financeiros.