Alegria, cultura e muita diversão marcaram a abertura do lançamento do Carnaval Cultura Magid Almeida nesta sexta-feira, 7. O evento realizado no Cais do Porto de Cruzeiro do Sul contou com a presença do prefeito Ilderlei Cordeiro, vereadores, secretários e foliões.

Para este ano, a Prefeitura planeja uma festividade organizada, com muita participação musical regional, fortalecimento do empreendedorismo e bastante segurança às famílias.

O Prefeito Ilderlei Cordeiro esteve presente e fez questão de destacar a importância deste evento para a economia local. “Essa festa ocorre uma vez por ano e as pessoas gostam de participar. Logo, é papel do poder público proporcionar lazer à sociedade. Por isso, firmamos parcerias com os empresários, órgãos de segurança pública, entre outros, para que possamos juntos realizar uma Carnaval tranquilo, pacífico e familiar. Ano passado movimentamos mais de 500 mil reais durante as 4 noites de festas, esse ano, esperamos movimentar ainda mais”, destacou.

O Prefeito Ilderlei Cordeiro aproveitou o momento para anuncia que encaminhará a Câmara Municipal o projeto de lei que fará com que o carnaval de Cruzeiro do Sul passe oficialmente a se chamar, “Carnaval Magid Almeida”, em homenagem ao eterno carnavalesco cruzeirense que faleceu em 2017.

Durante a abertura do Carnaval, o público conheceu os artistas que vão agitar o Carnaval deste ano, entre eles: Vanete Lima, Anailton Salgado, Nielson, Gleice Santana, entre outros cantores e bandas.

A programação também inclui matinês, pensadas num ambiente acolhedor para as crianças, bem como apresentações dos Marujos de Cruzeiro do Sul, desfile da Escola de Samba Unidos do Morro da Glória e a participação da artista paraense Camila Cabeça.

Os marujos, é um grupo popular que se apresentava nas décadas de 80 e 90, e foi resgatado no carnaval do ano passado. José Soares, que faz parte do grupo desde os 10 anos de idade, falou da sua emoção em fazer parte do carnaval por mais um ano. “Estou me sentindo muito feliz, porque a marujada é minha vida. Ano passado o prefeito resgatou essa tradição, de uma brincadeira divertida e muito bonita que encanta quem participa e aqueles que assistem as apresentações”, afirma Soares.

De acordo com o Secretário de Cultura, Aldemir Marciel, esse é um momento histórico, pois mais de 80 artistas irão se apresentar durante as 4 noites de festa. “São mais de 80 artistas que irão se apresentar neste carnaval de 2020. Essa é uma das poucas gestão do estado que investe tanto em cultura, em arte e em pessoas”, disse o secretário.

Além de ser um ambiente de celebração da cultura, o Carnaval também fomenta e aquece a economia local. Durante os quatro dias de festividades, mais de 100 pessoas serão beneficiadas diretamente com o evento.