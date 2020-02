O Prefeito Isaac Lima empossou na manhã da ultima segunda-feira (03), na Casa de Cultura Márcia Alencar, novos gestores escolares eleitos nas ultimas eleições realizadas em dezembro de 2019, para o quadriênio 2020-2023. Ao todo 12 professores e professoras foram empossados. Além destes, mais 38 foram certificados e integram o banco de reserva conforme previsto em lei.

“O momento é de alegria e marca mais um ponto na educação e no processo democrático de escolha dos nossos diretores. Já evoluímos bastante durante esses três anos de gestão, pois, saltamos do décimo para o quinto lugar no ranking do IDEB e esses novos diretores, alguns novos e outros reeleitos, vêm contribuir para melhorarmos ainda mais os índices da educação municipal. A tarefa que hoje eles assumem é árdua e requer muita dedicação e amor. Estamos tendo avanços significativos e melhorando nossos espaços escolares, construindo escolas e reformando as não ofereciam condições adequadas de funcionamento. Estamos investindo na melhoria do transporte escolar, na merenda oferecida aos alunos, capacitação e formação de professores e tudo isso é no intuito de fazermos da educação de Mâncio Lima a melhor do estado do Acre”, disse Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

A eleição para gestor escolar é um dos princípios, constantes da Lei de Gestão Democrática da Educação, a Lei Municipal 171 de dezembro de 2003. A escolha para função de diretor se dá através de processo classificatório composto de duas etapas: curso de capacitação com duração de 40 horas com exame final de avaliação e eleição direta e secreta pela comunidade escolar.

“Esse processo é muito importante porque é realizado em duas etapas: primeiro um curso de certificação com conteúdos correlacionados com o trabalho dos diretores e, um curso tido de excelência, pois pegamos o que há de melhor no estado no que diz respeito a esta temática e, por fim o processo democrático com a escolha feita pela comunidade escolar onde a vontade e o desejo da comunidade são conforme suas crenças, seus valores e suas apostas no melhor. Não tenho dúvidas da capacidade e do preparo desses gestores e, de que podemos formar daqui pra frente parcerias importantes com esses diretores e suas respectivas equipes para que possamos dar passos significativos em prol da melhoria da educação do Município”, destacou Eritom Maia, Secretário Municipal de Educação Cultura e Desporto.

Reeleita para mais um mandato a frente da Escola Creche Francisca Rodrigues Ribeiro, com uma clientela de 230 alunos, Valéria Oliveira falou dos desafios e da alegria em conduzir aquela unidade de ensino. “Pra mim é uma grande honra conduzir por mais quatro anos a Escola Francisca Rodrigues. Os desafios não são pequenos, pois precisamos oferecer aconchego e uma educação de qualidade a nossa clientela e, o importante da educação infantil é trabalhar com amor e isso graças Deus eu e minha equipe temos de sobra, buscando um futuro melhor para as nossas crianças independente de raça, cor e religião. A vitória que tive foi devido ao trabalho sério, dedicado, com compromisso e feito com muito amor”, finalizou Antônia Valeria Oliveira, Diretora da Escola Creche Francisca Rodrigues Ribeiro.

Arcanjo Leite já foi diretor escolar por 13 anos, presidente do sindicato dos servidores municipais e Secretário Municipal de Educação. Para o novo gestor da Escola Lauro Cavalcante os desafios são grandes, mas a experiência que trás consigo é fundamental para superá-los. “A função de um gestor não é fácil, precisamos estar atentos aos desafios que esta nova realidade nos impõe. Vou procurar fazer um trabalho ouvindo os professores, a comunidade, os pais e os alunos para que a partir daí possamos fazer um planejamento para minimizar as dificuldades que nossos alunos encontram no dia a dia dentro do processo ensino aprendizagem. Vivemos em um mundo conectado a internet e, a escola precisa se reinventar e ser atrativa para que os nossos alunos voltem a ter desejo pela sala de aula. É sair do tradicional, do quadro de giz e mostrar aos nossos educandos as novidades necessárias ao processo ensino aprendizagem” falou Arcanjo Ferreira Leite, Diretor da Escola Lauro Cavalcante de Andrade.