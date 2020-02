Compreendendo a importância de fomentar a economia rural e proporcionar uma alimentação de qualidade, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, instituiu o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar.

A iniciativa assegura a compra de alimentos diretos dos produtores rurais. Os produtos serão destinados às escolas da rede pública de ensino. A expectativa da gestão é que o investimento, neste ano, chegue a mais de R$ 700 mil.

Na tarde desta sexta-feira, o prefeito Ilderlei Cordeiro reuniu com gestores da área de Educação, Nutrição e Planejamento para definir as estratégias de atuação do programa.

“É nosso dever valorizar os produtores, bem como gerar renda na zona rural. Iremos cadastrar aqueles que estão próximos das escolas, para adquirimos os alimentos que serão consumidos com pelos estudantes”, salientou Ilderlei.

Segundo a nutricionista Tatiane de Menezes, a iniciativa promove saúde. “Os estudantes irão consumir alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos e isso é muito positivo para saúde dele. Além, claro, desses alimentos serem produzidos na própria região”, destacou.

O coordenador de ensino Edson Araújo celebrou a ação. “Quando os alunos têm uma boa alimentação, eles assimilam melhor o conteúdo. De modo que todo mundo ganha, tanto os alunos, quantos os produtores”, frisou.