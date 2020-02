Mais um homicídio foi registrado em Rio Branco, a vítima da vez é um jovem de 24 anos que estava na praça do Conjunto Rui Lino, em Rio Branco, tarde deste sábado, 8, quando foi executado.

O jovem foi identificado como Francisco das Chagas Gomes, onde o assassino disparou três vezes na cabeça da vítima que não teve chance de se defender e foi a óbito no local.

Segundo testemunhas que presenciaram o assassinato do jovem, o melianto chegou em um táxi, desceu e efetuou os disparos atingiram a cabeça de Francisco, que morreu no local.

Um outro jovem que não foi identificado, mas estava na companhia de Francisco conseguiu fugir do local. Após o assassinato, o criminoso entrou no mesmo táxi e em seguida fugiram do local tomando rumo ignorado.

A policia estevem no local colheu informações e saiu em busca dos meliantes, mas até o momento, ninguém foi preso. A polícia ainda não sabe a motivação do crime.