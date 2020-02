Tjac – O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), que é supervisionado pela desembargadora Denise Bonfim, inspecionou a unidade prisional Moacir Prado, no município de Tarauacá, na última quinta-feira, 6.

A desembargadora esteve acompanhada do juiz de Direito da Comarca de Tarauacá, Guilherme Fraga; do diretor da penitenciária Claudecir Sousa; do coordenador da unidade Robson Leite; e do comandante local da Polícia Militar, José Augusto, além dos policiais penitenciários.

Na ocasião, o grupo vistoriou todos os pavilhões, ouviu os presos e inspecionou a questão predial, alimentação entre outros pontos. A medida é necessária para que o GMF possa articular providências junto ao aos outros órgãos que compõem o Sistema de Justiça.

O GMF realiza fiscalizações constantes nas unidades penitenciárias do estado e atua ainda na fiscalização das atividades de capacitação profissional voltadas aos reeducandos, para promover a ressocialização dos egressos do sistema carcerário e, por consequência, diminuir o índice de reincidência em práticas delitivas no estado, por meio das atividades do Programa Começar de Novo.