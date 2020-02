Crime ocorreu no último 10 de janeiro em um bar da cidade de Epitaciolândia, no interior do Acre — Foto: Alexandre Lima

Um jovem de 19 anos se entregou e confessou ter matado um comerciante de 60 anos com um tiro na cabeça. O crime ocorreu no último dia 10 janeiro, em um bar na cidade de Epitaciolândia. O motivo, segundo ele relatou à polícia, foi porque a vítima dava em cima da namorada dele.