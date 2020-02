A criminalidade na Capital Rio Branco está cada vez mais assustadora, onde criminosos assaltam em pleno a luz do dia sem se dar o trabalho de cobrir o rosto, prova disso foi o assalto que aconteceu na Malharia Kyomi, popularmente conhecida como Malharia Japonesa que foi alvo de dois criminosos armados.

A malharia fica localizada no Conjunto Novo Horizonte, região do Bairro Floresta, em Rio Branco, onde de acordo com imagens da câmera de segurança do estabelecimento, os dois criminosos entram no local, um deles estando armado rendeu os funcionários e clientes da loja, pegaram os pertences de cada um como celulares e carteira e levaram todo o dinheiro do caixa.

Após a ação que durou poucos minutos, os criminosos se evadiram do local em uma motocicleta. A Policia Militar foi acionada e esteve no local colhendo informações e em seguida fizeram buscas pela região, mas até o momento ninguém foi. A polícia civil abriu inquérito para investigar o caso e tentar identificar os suspeitos pelas imagens de segurança.

Veja o vídeo: