A Universidade Federal do Acre (Ufac) prorrogou as inscrições para o concurso público com seis vagas para o cargo de técnico-administrativo em educação de nível médio e superior. O prazo inicial era o dia 7 de fevereiro, mas, devido a problemas técnicos nos servidores do portal da universidade, foi prorrogado para segunda-feira (10).

Em nota, divulgada pela Comissão Organizadora no site da instituição, os problemas ocasionaram o comprometimento do acesso ao e-mail institucional e tornou inviável o atendimento aos candidatos. A data para o pagamento do boleto é até terça-feira (11).

As taxas vão de R$ 80 a R$ 130. O concurso tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois. Os salários vão de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66.

Para o cargo de assistente em administração são três vagas, sendo que o candidato precisa ter ensino médio profissionalizante ou médio completo, mais experiência de 12 meses.

Além disso, tem um vaga para o cargo de médico veterinário, uma vaga para assistente social e uma para técnico em assuntos educacionais. O último cargo é para nível superior em pedagogia ou licenciaturas.

Conforme o edital, aos salários serão adicionados o auxílio alimentação, auxílio transporte, o auxílio pré-escolar (a quem possuir dependente de até cinco anos de idade) e o incentivo à qualificação. Do G1 Acre