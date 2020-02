Na abertura dos trabalhos da Câmara dos Deputados, a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) apresentou um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para suspender o contrato entre a União e a Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre).

Umas das justificativas de Perpétua é que as cobranças estão sendo abusivas e há vários problemas em relação ao atendimento ao consumidor. “Não tem cabimento o preço das contas de energia no Acre depois da privatização. Está um verdadeiro caos! A população não pode ser prejudicada dessa maneira”, ressaltou.

Os transtornos com o aumento, segundo a deputada, vão além: “Esses abusos nas tarifas de energia vão além da população que sofre nas residências, atingem e causam prejuízos a vários setores, como os produtores rurais, frigoríficos e hospitais, por exemplo”.

Na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), a CPI da Energisa apontou várias falhas nos serviços, entre elas: a cobrança abusiva das taxas, problemas no atendimento ao consumidor e também a troca de equipamentos de aferição de consumo sem prévio comunicado ao consumidor.

“As pessoas estão ficando no escuro porque não conseguem pagar as contas. Isso é desumano, um retrocesso. O Estado precisa intervir e garantir isso para a população. Os acreanos estão reclamando, ninguém quer sofrer essa injustiça!”, afirmou Perpétua.